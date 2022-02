Un «Flower Power» sans les fleurs

Je n’aurais jamais pensé qu’un jour je verrais autant de Québécois s’ennuyer de Pierre Elliott Trudeau. Le moment que nous vivons est totalement surréaliste. La capitale nationale du Canada — ce pays reconnu pour un pacifisme qui frôle souvent l’angélisme — est enlisée depuis deux semaines dans ce que d’aucuns qualifient maintenant de sédition. On se pince. Mieux encore : voilà que cette soupe indigeste commence à faire tache d’huile un peu partout en Europe et aux États-Unis. C’est complètement ahurissant.

Nous étions déjà fatigués par une pandémie qui nous a toutes et tous demandé des efforts, voilà que nous sommes maintenant otages malgré nous de blocages infiltrés par des groupes d’extrême droite, pendant que les premiers ministres Doug Ford et Justin Trudeau donnent l’impression de « dormir au gaz » et d’attendre que cette tempête de 18-roues se calme d’elle-même. C’est Donald Trump qui doit rire dans sa barbe.

On l’entend de la bouche de tous les commentateurs, nul ne sait comment tout ça va finir. Mais tous s’entendent pour dire que ça va fort probablement MAL finir. Parce que ça a mal commencé et qu’on aurait dû très vite séparer l’ivraie du bon grain : recevoir les doléances des manifestants, créer un canal de communication, sanctionner les éléments les plus radicaux. On a plutôt eu droit à un long silence radio. Déjà, les conséquences économiques et sociales s’ajoutent à celles qui s’empilaient et qui épuisent nos dernières réserves d’empathie et de résilience. Si la vaste majorité de la population — comme aime le répéter le premier ministre, qui doit parfois faire se retourner son père dans sa tombe — s’est fait vacciner et a suivi les consignes, force est de constater que le capital de sympathie envers ce dernier en a pris pour son Omicron et que la suite des choses risque d’être tout sauf un jardin de roses. On se surprend à implorer des voies ensoleillées…