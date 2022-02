Les milliers d’aînés, en CHSLD et RPA, qui sont décédés prématurément de la COVID-19, n’assiégeront pas Ottawa, ne participeront pas à une prochaine manifestation à Québec, et ne bloqueront pas des postes frontaliers stratégiques pour réclamer des soins de base, manger et boire et être lavés pour les plus démunis, et l’accès aux soins hospitaliers au même titre que leurs concitoyens. Ils sont dans un autre monde. Au mieux, leur calvaire nous aura fait ressentir suffisamment de honte pour qu’on améliore les services offerts aux résidents survivants. […]

Les milliers de malades qui souffrent physiquement et psychologiquement du report de leurs interventions chirurgicales et les autres, dont les maladies, y compris les cancers, n’auront pas été diagnostiquées et traitées à temps, ne manifesteront pas non plus, même si leur vie est en jeu. Au mieux, ils auront droit à un article de journal, une entrevue ou quelques commentaires. […]

Ce qui m’amène à nos valeureux camionneurs et leurs partisans, qui assiègent Ottawa et bloquent des postes frontaliers clés. Ces défenseurs de la liberté, innocentes victimes du passeport vaccinal, remportent la médaille d’or de la visibilité. Ils ont fait la une des journaux télévisés étrangers, France2 et CNN par exemple. Quel honneur ! Ils font frémir certains pouvoirs publics et chefs de police. Mais ces camionneurs, par ailleurs peu représentatifs de leur industrie, qui seraient-ils, démunis de leur mastodonte roulant ? Aussi courageux et frondeurs ? On pourrait croire que la loi des plus forts (physiquement) s’impose actuellement au Canada et défie avec succès notre démocratie. Mais ces manifestants fournissent plutôt un bel exemple de la loi des plus lâches. Pouet ! Pouet !