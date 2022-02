Blocage à Ottawa et à Windsor, une piste de solution?

Depuis que cette crise perdure, je me demande bien pourquoi la piste des permis de conduire et de transport n’a pas été discutée sur la place publique. Chantal Hébert en a fait brièvement mention à une émission de Patrice Roy la semaine dernière ; la cheffe du NPD de l’Ontario, Andrea Horwath, en a aussi parlé au Parlement de cette province.

En effet, ne serait-il pas possible que le gouvernement canadien interpelle les gouvernements concernés pour agir sur le plan de divers permis délivrés aux camionneurs et autres automobilistes impliqués ? Il s’agit bien évidemment des permis de conduire et des permis IRP (International Registration Plan) qui permettent le transport routier interprovincial et avec les États-Unis. Le ministère fédéral des Transports a sûrement un rôle à jouer dans la délivrance de ce type de permis.

Ainsi, on pourrait informer les camionneurs et les automobilistes occupants qu’ils doivent quitter les lieux dans un délai donné, sous peine de voir leur permis de conduire ou leur permis IRP suspendus pour au moins trois mois. Cette approche plutôt douce en comparaison à une méthode policière plus musclée aurait certainement un effet positif !