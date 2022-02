Berlin 1936 - Beijing 2022

Été 1936, un Adolf Hitler triomphant inaugure les Jeux olympiques de Berlin. Les délégations d’athlètes internationaux défilent fièrement dans le stade qui arbore les oriflammes du parti nazi. Les reporters étrangers commentent la scène avec une certaine complaisance, voire avec enthousiasme et admiration. Une foule immense acclame les athlètes en faisant le salut nazi…

Hiver 2022, un Xi Jinping rayonnant inaugure les Jeux olympiques d’hiver de Beijing. Les délégations d’athlètes internationaux, canadiens et québécois notamment, défilent fièrement dans le stade arborant les oriflammes du Parti communiste de Xi Jinping. Des reporters étrangers, dont certains délégués par Radio-Canada, commentent l’événement sur un ton complaisant, voire admiratif.

Le monde selon Xi Jinping en 2022… Comme si l’on faisait abstraction de la nature impitoyable de son régime totalitaire. Ce pouvoir tyrannique qui épie les moindres faits et gestes des citoyens chinois (même ceux exilés à l’étranger), qui emprisonne les membres du peuple ouïgour dans des camps de concentration (oh pardon, des « camps de formation » !), qui réprime Tibétains et Hongkongais, et qui muselle et emprisonne les lanceurs d’alerte à l’origine de la pandémie. Ce régime politique qui ambitionne d’implanter son modèle de gouvernance antidémocratique sur toute la planète.

En choisissant Beijing comme hôte des Jeux de 2022, le Comité olympique international a raté l’occasion de faire un sérieux examen de conscience. Les pays participants, également. Nous assistons ici à une grotesque mascarade. Le CIO aurait dû carrément rejeter la candidature de Beijing.