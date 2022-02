Airbus, un OBNL?

Après avoir donné l’avion CSeries de Bombardier à Airbus, on croyait en avoir fini avec l’assistanat économique à l’industrie aéronautique. Mais non, en trois jours, on a donné 380 M$ à Airbus pour livrer ces avions, puis le ministre Fitzgibbon a rajouté une tranche de 334 M$ à l’industrie. « On n’a pas le choix », nous dit-il.

On peut penser que son gouvernement se donnera cependant le choix de refuser les 100 M$ annuels réclamés par 531 organismes communautaires de Montréal, ceux-là mêmes qui complètent notre filet social auprès des plus démunis, ceux dont le sort s’est dégradé pendant la pandémie, qui n’ont pas vu leur portefeuille s’apprécier et qui n’ont pu compter sur des primes ou bonis de fin d’année. « Les gens d’affaires sont de bonnes personnes », nous disait M. Legault. Certes, mais on finit par se demander qui sont les quêteux.