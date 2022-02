Un convoi de liberté, vraiment?

Le Convoi de la liberté, factice, n’est en ce qui me concerne qu’un non-sens et me fait penser à 1984, de George Orwell, roman décrivant entre autres la destruction de la langue et de la logique avec des slogans tels que « La guerre, c’est la paix », « La liberté, c’est l’esclavage », etc.

Ce convoi, c’est celui de la liberté de ne pas recevoir gratuitement un vaccin qui ne coûte que quelques dizaines de dollars de nos impôts, mais aussi, si on attrape la COVID-19, de la liberté de gaspiller cent mille dollars si ce n’est plus en frais d’hospitalisation.

Ce convoi, c’est celui de la liberté d’encombrer les hôpitaux, d’infecter le personnel médical… ; 50 % des nouvelles personnes hospitalisées pour cause de COVID sont des non-vaccinés, qui ne représentent pourtant que 10 % de la population.

Ce convoi, c’est celui de la liberté de faire souffrir ses concitoyens, car l’encombrement des services de santé renvoie aux calendes grecques les interventions chirurgicales de malades qui en ont besoin, allongeant leurs souffrances et leur risque de mourir.

Ce convoi, c’est celui de la liberté de tuer ses concitoyens en toute impunité, car une personne doublement vaccinée, ayant en plus reçu son vaccin de rappel, peut tout de même attraper la COVID, hélas ; les vaccins ne sont pas efficaces à 100 %, mais à 90 %, voire seulement 80 %, voire moins, mais efficaces tout de même pour limiter les dégâts.

Oser suffixer « convoi » avec « liberté » me rappelle l’ancienne dictature communiste policière de l’Allemagne de l’Est, qui avait l’ignominie de se faire appeler la République démocratique allemande.