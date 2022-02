Les tests de dépistage

« Le test de dépistage fait partie des principaux moyens pour lutter efficacement contre la pandémie de la COVID-19. » C’est ce qui est écrit sur le site du gouvernement. Alors pourquoi le gouvernement a-t-il décidé de ne réserver les tests qu’à une population prioritaire […] ?

Avoir la COVID et que cela soit inscrit sur le passeport vaccinal permettrait :

De justifier le fait de ne pas prendre la troisième dose tout de suite, car, pour l’instant, les experts suggèrent d’attendre au moins deux mois après une infection. Donc quand la troisième dose va devenir obligatoire, comment le gouvernement va-t-il gérer la situation ? Va-t-il aller contre les avis des experts, puisque les personnes qui ont eu la COVID ne pourront pas le prouver ?

De pouvoir voyager durant trois à six mois, selon les pays, sans devoir faire de test PCR avant le départ et au retour. Dans certains pays, avoir contracté la COVID exempte la personne du passeport vaccinal.

Une fois de plus, le gouvernement n’a pas réfléchi à l’incidence de ses décisions, et c’est cela qui est le plus enrageant.