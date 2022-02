Si les nostalgiques du Parti réformiste et de l’Alliance canadienne ainsi que les partisans de Stephen Harper et d’Andrew Scheer font élire un des leurs à la tête du Parti conservateur du Canada (PCC), en remplacement d’Erin O’Toole, plusieurs parmi les dix députés conservateurs du Québec se sentiront bien seuls. Le nouveau PCC en viendra à ressembler un peu plus au Parti populaire du Canada de Maxime Bernier […]. Tout cela est de bon augure pour le Bloc québécois. En effet, les électeurs conservateurs autonomistes qui seront déçus par l’élection du nouveau chef seront tentés de se rabattre sur le Bloc […]. Qui sait, des députés conservateurs pourraient même sauter la barrière s’ils voient les sondages leur être défavorables.

