Vous clamez la «liberté»!

Les camionneurs se sont regroupés pour revendiquer la levée des mesures sanitaires qui prévalent présentement au Canada ainsi que dans notre province. Jusqu’ici, les revendications sont nobles et de bon aloi dans un style familier ! Pour ce qui est de vouloir réclamer légitimement la « liberté », je m’inscris en faux. Détenir le droit de manifester contre le gouvernement dans les rues ne représente-t-il pas une liberté extraordinaire en soi ? Des citoyens de plusieurs pays défendent systématiquement le droit de contester l’autorité gouvernementale dans les rues sous peine d’aller en prison. […] Il y aurait une grande urgence de revendiquer la « liberté » pour rétablir un équilibre démocratique dans certains pays. Par contre, ici, au Canada, c’est de trop et non de mise, car les courants de pensée différents sont permis ! Vive notre « liberté », qui est devenue une richesse naturelle !

