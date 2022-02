Refondation, décentralisation, imputabilité

Je suis en bonne partie d’accord avec les propos de Mme Senneville, de la CSN, parus dans Le Devoir de lundi. L’action de décentraliser dans le réseau de la santé signifie en effet donner plus d’autorité localement, dans les unités de soins et de vie. Ce sont celles et ceux qui travaillent sur le terrain qui savent ce qui se passe et, comme des infirmières l’ont prouvé en diverses régions du Québec récemment, qui peuvent ajuster et mieux répartir les ressources qui continueront à être insuffisantes, pour un certain temps à tout le moins. Mais pour apporter la moindre amélioration, toute décentralisation doit s’accompagner d’une imputabilité correspondante. Le pouvoir décentralisé d’agir entraîne le devoir de répondre de ses actes.

