Bonhomme Carnaval 1, Rambo moins zéro

Par médias interposés, nous avons assisté à deux carnavals à Québec. Un organisateur du Convoi de la liberté vers la capitale nationale s’est réjoui que la foule réunie devant le parlement dépassât en nombre celle qui suivait le parcours menant au palais de glace. Pour lui, Rambo était sans contredit le vainqueur. Vraiment ?

Monsieur le Maire de Québec, vous dites que le tout s’est passé dans le calme et le respect ? Dans l’ordre, assurément, mais quant au respect, vous êtes très conciliant. Quand on se compare, on se console. La manifestation à Québec n’a pas donné lieu à l’occupation incrustée d’Ottawa, qui, de plus, serait infiltrée par des éléments d’extrême droite, néanmoins, il convient de se demander si nous n’avons vu que la pointe de l’iceberg du côté québécois. Le Woodstock de la liberté, le love-in libertaire, que « Rambo » Gauthier promet, rendez-vous prévu pour dans deux semaines si les consignes sanitaires ne sont pas toutes levées, pourrait ébranler la quiétude relative des députés, des résidents et des fonctionnaires en télétravail.

Quelle est donc la source de tout ce magma qui se déverse dans quelques capitales du pays ? Qui sont les instigateurs de tels bruyants mouvements de contestation ? Quels sont leurs motifs ? Certes, la lassitude pandémique est fort entendue, mais une majorité de citoyens tiennent bon en s’adaptant au déconfinement. Cette minorité de frondeurs n’est pas homogène. Si l’on se fie à la vox populi et aux slogans sur les pancartes, ce qui est réclamé, ce n’est rien de moins que la pleine liberté en un absolutisme frondeur et en formulant des propos révélant non pas une fatigue, mais un ahurissant degré d’ignorance et de mépris quant aux experts scientifiques avec, en prime, la méfiance envers les élus et les médias.

Force est de constater qu’un fossé d’incompréhension s’est creusé entre vaccinés et non-vaccinés. Les uns sont intolérants aux autres. La grogne n’est plus latente. Les non-vaccinés sont devenus des boucs émissaires de la débandade de notre système hospitalier et de son corollaire, le délestage. Certains chroniqueurs souhaitaient qu’on leur interdise l’entrée dans les supermarchés. Fallait-il aussi serrer la vis aux non-vaccinés jusqu’à la porte de quincailleries à grande surface ?

Le clivage ambiant n’augure rien de bon. Le changement de ton de François Legault suffira-t-il à apaiser les chauds esprits ? Chose certaine, c’est un mauvais calcul politique que de répondre de manière électoraliste à la grogne populaire des uns et des autres.