L’interprétation des textes selon Éric Bédard

Dans Le Devoir du 5 février (en page B 6), l’historien Éric Bédard critique sévèrement mon texte en deux volets (parus les 8 et 15 janvier) dans lesquels je traitais des mythes fondateurs et des mythes d’origine du Québec. Il me reproche d’abord de faire l’impasse sur de larges pans de la Nouvelle-France dans la mémoire québécoise, comme si elle n’avait aucun intérêt. Plus généralement aussi, il m’assimile à la génération des baby-boomers, laquelle entendait par mépris sacrifier l’ensemble du passé québécois (dans ses mots : « nier l’histoire »). Sur ces deux points, il falsifie complètement ma pensée.

Premièrement, concernant la Nouvelle-France, j’ai très clairement indiqué quatre pistes (ou « passerelles ») qui nous relient de très près à cette période et qui constituent des matériaux de mythe d’origine très actuels (deux exemples : le peuple et le rapport à l’Autochtone). Par contre, les idéaux commandés depuis Paris ou hérités des aspirations métropolitaines ne me semblent pas promis à un grand avenir pour le Québec d’aujourd’hui (expansion de l’Empire, vocation messianiste, évangélisation des Autochtones…), ce qui ne veut pas dire qu’ils ne doivent pas être étudiés. Il ne s’agit donc pas d’oublier la Nouvelle-France, mais de lui poser d’autres questions.

Dans le second volet de mon texte, je présentais le mouvement patriote comme un terrain particulièrement riche du point de vue des mythes fondateurs (liberté, égalité, laïcité et autres). On tient là une clé prometteuse (parmi d’autres) pour l’étude de notre histoire.

Nous ne sommes donc pas des « orphelins ». Éric Bédard, cependant, ne voit dans tout cela « qu’un fantasme de technocrate ». En fait, ce qu’il aurait pu dire, c’est qu’il ne partage pas ma vision du passé et les interprétations que j’en propose. Alors, j’aurais constaté et admis aisément notre désaccord, et nous aurions pu en discuter.