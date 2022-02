Si les artistes pouvaient klaxonner, ce n’est pas la rue qu’ils choisiraient pour se faire entendre. Ils le feraient sur la scène, dans les salles d’exposition ou de concert. La voix humaine des comédiens s’élèverait dans les théâtres ; les arts visuels animeraient les murs, le sol et le plafond de lieux apaisants ; la musique ferait vibrer l’espace autour de salles intimes ou immenses. Voilà ce qu’ils feraient, ce qu’ils auraient fait, les artistes.

Mais ils n’ont pas pu. Combien d’entre eux sont demeurés cloîtrés chez eux depuis deux ans, sans pouvoir diffuser leurs œuvres, leur travail, leur passion. Combien ont abandonné leur métier ou perdu leur emploi, ou n’ont jamais pu exercer leur art au terme de leur formation, combien même se sont suicidés, envahis par le désespoir ? Ils sont demeurés muets tout ce temps, ignorés, pendant que les camions, eux, continuaient de faire rouler l’économie. [...].

Voilà ce qui me frappe, me chagrine et m’inquiète aujourd’hui. Le contraste entre le bruit et le silence. Entre ce qui est toléré et ce qui est bâillonné. Entre les grands moyens de la petite frustration et l’impuissance de la grande douleur. Entre la tolérance de l’agression sociale et l’ignorance de ceux qui furent sacrifiés.

Le spectacle aujourd’hui est dans la rue. Dérangeant. La frustration est étrangement festive, débridée, vulgaire et raciste diront certains… Un théâtre de l’absurde aux odeurs de barbecue et de diesel. On ne sait pas quand cela va finir.

On attend Godot ou Trudeau. Mais dans les deux cas, on ne sait pas qui c’est.