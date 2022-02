Les adieux de Francine Pelletier

« La lecture du journal est la prière du matin de l’homme moderne », disait Hegel. Sans être hégélienne, je fais de la lecture matinale du Devoir un véritable rituel. Ce matin, la chronique de Francine Pelletier annonçant son départ m’a consternée. Sa chronique était toujours la première que je lisais, même si je n’étais pas toujours d’accord avec l’autrice. On ne lit pas un chroniqueur pour être d’accord avec ses idées, mais pour avoir un point de vue à la fois engagé et dégagé sur les choses, qui alimente notre réflexion et nous permet de la poursuivre. Et si en plus la chronique est fort bien écrite et teintée d’humour, la journée a bien commencé. Merci beaucoup, Francine Pelletier, pour vos plus de neuf ans de stimulantes chroniques ! Vous allez beaucoup nous manquer !

