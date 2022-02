Et si on «conscrivait» le privé?

Cette semaine, je suis tombée sur une publicité télévisée d’une entreprise de médecine privée. On y voyait un patient, de toute évidence aisé, affirmer qu’il en avait assez de mettre sa santé sur pause. Son opération, il la confiait au privé… Ça m’a littéralement révoltée. Financièrement, tout le monde n’a pas cette possibilité, et cette promotion sans vergogne de la médecine des mieux nantis en pleine pandémie m’est apparue indécente, indigne de notre société.

Depuis que de la COVID s’est immiscée dans nos vies, on a régulièrement recours à la métaphore de la guerre […]. Dans cette métaphore de la guerre, comment se fait-il qu’on n’ait jamais évoqué la « conscription » des professionnels de la santé qui ont choisi d’exercer au privé ?

Le fait de les « obliger », temporairement, à se consacrer à la santé et au bien publics serait-il plus contraignant sur le plan de leurs « droits et libertés » que les sacrifices de l’ensemble de la population ? D’autant que la plupart de ces professionnels ont acquis leur savoir au sein de nos collèges et de nos universités… […] Selon moi, cette solution serait plutôt émancipatrice.

Il est vrai que nos problèmes en santé publique ne datent pas d’hier, mais ça, c’est une autre histoire… Réglons donc un problème à la fois.