Les Québécois font confiance aux enseignants

Dans Le Devoir du 1er février, Mme Daphné Felton, enseignante au primaire à La Prairie, écrivait adorer sa profession. Mais elle ajoutait du même souffle : « Cependant, depuis quelques années, je déchante de plus en plus dans l’exercice quotidien de mon métier. Je suis en effet renversée par le manque de reconnaissance envers les enseignants qui se manifeste de plus en plus ouvertement. » Elle ajoutait : « J’aimerais également que les parents comprennent notre réalité et qu’ils parlent en bien de nous à leurs enfants. » Et, avant de conclure, elle écrivait : « Les enseignants du primaire doivent se sentir valorisés et respectés. »

Pour avoir « couvert » l’éducation dans ce journal pendant 15 ans, je peux témoigner que bien d’autres enseignants et enseignantes avant Mme Felton ont vécu ces mêmes sentiments et réclamé d’être mieux reconnus. Leurs syndicats s’en sont d’ailleurs régulièrement chargés en forgeant malheureusement, par effet cumulatif, l’image d’une profession mal aimée ou malmenée.

Le métier d’enseignant est par définition un métier de relations humaines. Forcément, il est marqué occasionnellement de moments ou d’incidents difficiles, parfois douloureux.

Je me souviens de cette mère qui, il y a 70 ans, a fait irruption dans ma classe de 3e année pour réprimander Mlle Côté, notre enseignante, et l’accuser de maltraiter son fils, à vrai dire un petit malcommode ! Nous avions tous été saisis, et Mlle Côté, encore plus.

Je me souviens aussi, comme parent cette fois, d’avoir eu à me plaindre, avec d’autres parents, d’une enseignante qui, par son comportement bizarre, apeurait ses jeunes élèves.

Et alors ?

Car s’il y a le singulier, il y a aussi le général. Sous ce rapport, les nouvelles sont excellentes. En effet, comme le révèle régulièrement le « palmarès des professions » dressé par Léger Marketing, l’immense majorité des Québécois et des Québécoises continuent, d’année en année, de manifester leur confiance envers les enseignants.

En effet, leur profession se situe parmi celles qui inspirent le plus confiance. Viennent en tête, les pompiers (95 %), les divers professionnels de la santé (entre 92 % et 94 %), les agriculteurs (90 %), professions avec lesquelles les citoyens ont des relations (très) occasionnelles. Puis viennent les enseignants et les professeurs (88 %), que chaque parent a connus pendant au moins 11 ans et même plus encore par leurs enfants.

Les journalistes, eux, se situent au 37e rang, avec un taux de confiance de 49 % (Le Journal de Montréal, janvier 2021). Voilà pourquoi j’ai quitté le journalisme pour devenir professeur !