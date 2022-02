J’adore la chanson Ma liberté chantée par Serge Reggiani. Mais bon, ce n’est pas de cette liberté, mais bien de celle revendiquée par les libertaires durant la présente pandémie, qu’il s’agit.

Une manifestante parmi le convoi des camionneurs non vaccinés qui ont envahi Ottawa en fin de semaine a même déclaré sérieusement « mon corps m’appartient », slogan qui fait référence à une revendication féministe concernant l’avortement. Les contestataires des mesures sanitaires, au nom de la liberté, devraient savoir que vivre en société, c’est forcément renoncer à une partie de notre liberté. Les lois votées briment nos libertés. Par exemple, l’interdiction de passer sur un feu rouge ou l’obligation de porter une ceinture de sécurité en voiture et tant d’autres interdictions sont une atteinte à nos libertés. Pourtant, je suis certaine que ces contestataires les acceptent, mais dans le cas de la pandémie, ils refusent les mesures sanitaires, cherchez l’erreur. En démocratie, que l’on soit d’accord ou non avec les lois et décrets, on y est tous soumis parce qu’il y a des limites à nos libertés individuelles au profit de la collectivité.