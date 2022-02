L’art de laisser advenir l’inéluctable

La loi 101, la vraie, celle de 1977, a réellement changé le paysage linguistique du Québec. En effet, les nouveaux venus qui, jusqu’alors, adoptaient l’anglais à plus de 80 %, ont commencé à fréquenter le système scolaire francophone, étape importante vers l’intégration à la majorité.

En partie déchiquetée par les multiples attaques réussies en cour suprême, cette Charte de la langue française n’arrive plus, depuis déjà trop longtemps, à assurer l’adhésion de tous et toutes à ce Québec, nation francophone.

Et, en 2022, le maillon faible dans la chaîne vers la francisation est très bien connu : c’est le niveau collégial. Les cégeps anglophones anglicisent la majorité des jeunes allophones et quantité de jeunes francophones. Des personnes compétentes et autorisées, y compris M. Guy Rocher, illustre membre de la commission Parent, affirment que, dans sa rédaction actuelle, le projet de loi 96, censé renforcer la loi 101, ne réglera aucunement le problème de l’anglicisation du Québec, il n’en fera que retarder l’avènement. “Mommy, daddy, how come we lost the game ? / Oh mommy, daddy, are you the ones to blame ? Oh mommy, tell me why it’s too late, too late, much too late.”

J’en appelle à celles et ceux qui ont voté CAQ (ou qui s’apprêtent à le faire bientôt) parce qu’ils voulaient un Québec français dans un Canada uni. Reconsidérez votre appui, car si la position de l’actuel gouvernement Legault assure notre maintien dans le Canada uni, il est cependant loin d’être sûr que le supposé « remaniement et renforcement » de ladite loi 101 va nous permettre de conserver notre caractère français dans l’avenir.

Avec la CAQ reportée au pouvoir et sa loi 101 « renouvelée », notre déclin va simplement se poursuivre plus lentement, mais de façon inéluctable. “Mommy, mommy, I love you dearly / Please tell me how in French / My friends used to call me ?”