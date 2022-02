Des lumières dans les établissements de soins

En attendant l’avènement de la « lumière au bout du tunnel », chère à monsieur Legault, d’autres lumières devraient retenir son attention. Ces lumières sont présentes dans les services hospitaliers québécois et devraient guider la « refondation » du système de soins promise.

Depuis plusieurs années, la centralisation de la gestion a guidé les réformes du système de soins. Après les agences régionales de santé, abolies en 2014, les centres intégrés, les CISSS et les CIUSSS, sont nés. La centralisation de la gestion a éloigné les décisions de la réalité du terrain ou plutôt des terrains. Nous avons pu en constater les effets tragiques dans les CHSLD au début de la pandémie. L’absence de gestion locale dans les autres établissements de soins a des conséquences plus insidieuses, mais tout aussi désastreuses.

La décentralisation devrait présider à la « refondation » du système de soins. Des initiatives ont été entreprises dans certains hôpitaux, Hôpital général juif ou Hôpital de Baie-Saint-Paul, par exemple. La gestion de proximité et l’écoute du personnel ont mené à une diminution importante des besoins en heures supplémentaires obligatoires, du recours aux infirmières des agences privées et de l’absentéisme. Une augmentation de la satisfaction du personnel soignant en a résulté. La valorisation du travail passe non seulement par la rémunération, mais aussi — et parfois surtout — par une amélioration des conditions de travail. Des lumières inspirantes scintillent.

Une gestion locale permettrait également d’alléger les structures centralisées de gestion, représentées par l’éléphantesque ministère de la Santé et des Services sociaux, les CISSS et les CIUSSS.

Il faudra du courage au ministre pour élaguer ces organisations coûteuses, mais sans cela, le budget de la santé continuera à croître de manière insoutenable sans améliorer la prestation des soins.

Une fois la décentralisation mise en place, le ministre peut évaluer l’opportunité de payer les généralistes selon le nombre de patients inscrits (« capitation »), élargir le rôle des professionnels de soins autres que les médecins, augmenter le nombre de lits.

Notre système de soins est gravement malade. Il est impossible de régler tous les problèmes en même temps. Le ministre devrait établir les priorités, comme le ferait un urgentologue devant un patient atteint de traumas multiples.