La liberté des uns s’arrête-t-elle vraiment où commence celle des autres?

On est en droit de se poser la question, à force d’entendre quotidiennement les revendications des antivax et d’en constater les effets sur notre société.

Ils sont bien conscients que vivre en société leur donne des droits et, comme ils pensent en être spoliés, ils manifestent. C’est leur droit, mais un droit qui prône le : « Moi d’abord, moi d’abord et les autres, on s’en fout. »

En fait, ils sont animés par l’individualisme, le négationnisme, la paranoïa, le mépris du collectif, le tout relayé par la désinformation des réseaux sociaux. Nous sommes à droite de la droite profonde.

Ils refusent donc que le revers de la médaille de cette vie en société impose aussi des devoirs, un des premiers étant le respect de l’autre.

Quand on regarde la proportion de non-vaccinés qui sont en réanimation à l’hôpital, nous nageons en pleine inconscience. Ils participent à la mise à genoux de nos services de santé, empêchent d’autres interventions chirurgicales, mettent leurs congénères en danger, participent à la crise économique, freinent la sortie de la pandémie, etc.

Je me souviens avoir vu un de ces patients « repentis », sur son lit d’hôpital, qui demandait à être vacciné. Quelle belle inconscience !

J’ai vu aussi une femme violemment contre le passe sanitaire qui revendiquait sa liberté de vivre… Revendiquait-elle aussi sa liberté de mourir, sa liberté de ne pas se faire soigner ?

Dans notre société altruiste, la santé est un droit. On ne peut le refuser.

Mais de là à penser certaines choses qu’on n’ose même pas imaginer, il n’y a qu’un pas. J’y pense, mais je ne franchirai pas ce pas, parce que je vis en société et que ma liberté s’arrête où commence celle des autres.