La liberté, un concept utilisé à toutes les sauces

Le mot « liberté » est utilisé à toutes les sauces aujourd’hui.

Il existe une citation fameuse d’une certaine Mme Roland, exécutée le 8 novembre 1793, durant la Révolution française, et qui se lit comme suit : « Ô Liberté, que de crimes on commet en ton nom. »

On pourrait aujourd’hui, avec la contestation sur la vaccination, paraphraser cette citation comme suit : « Ô Liberté, que de bêtises on dit en ton nom. »

En tant que membres de la population vaccinée à près de 90 %, on pourrait prétendre que notre liberté est entravée par une minorité qui refuse le vaccin, qui transmet le virus, qui encombre nos hôpitaux, qui épuise le personnel médical et qui, en conséquence, force les gouvernements à maintenir des règles sanitaires qui s’appliquent à tous, y compris à la majorité vaccinée. Il serait peut-être temps d’exiger de cette minorité qu’elle ait un minimum de considération pour notre liberté à nous, les 90 %.

De plus, cette même minorité encombre à plus de 50 % les lits d’hôpitaux consacrés à la COVID, soit un taux relatif à la population 10 fois supérieur (1000 %) à celui des vaccinés. À cause de cette situation, du délestage est requis de malades qui souffrent sérieusement ou dont la vie pourrait même être mise en danger. Pourrait-il y avoir ici une discrimination indue au bénéfice des non-vaccinés et au détriment de ceux qui méritent les meilleurs soins ? La question est posée.

Nous avons entendu beaucoup le mot « liberté » à Ottawa cette fin de semaine. On n’y a pas parlé de la mienne et de celle de 90 % de la population qui fait ce qu’il faut pour la recouvrer.