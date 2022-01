Un message contradictoire

À la télévision, on parle du dérèglement climatique et de ses conséquences, notamment l’augmentation des émissions de CO 2 . Toutefois, dans la minute qui suit, on est inondé de publicité sur les automobiles, les VUS et les camions. Ensuite, on se demande pourquoi les gens ne prennent pas suffisamment au sérieux l’urgence climatique.

La publicité sur les cigarettes fut défendue quand on a compris que c’était nocif pour la santé et la cause de beaucoup de décès.

Pourtant, le dérèglement climatique est la cause de multiples catastrophes et de multiples drames et décès.

Quand la publicité sur les automobiles et camions sera-t-elle interdite ?