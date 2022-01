La liberté…

Le mot « liberté » est bien galvaudé ces jours-ci ! Le slogan de plusieurs se résume à : « je veux ma liberté ». Moi, moi, et après moi, le déluge ! J’ai le droit absolu de refuser le vaccin, et au diable les mesures sanitaires et le « nous » ! Tout cela est fort désolant tout en étant bien compréhensible. Après ces mois de pandémie, il y a un ras-le-bol assez généralisé.

Mais paradoxalement, nous vivons, du moins en Occident, hormis les exigences sanitaires, dans une période de grande liberté. Ainsi, on peut dire tout et son contraire, grâce notamment aux réseaux sociaux et aux autres médias. Au Québec, par exemple, nous avons même un père abbé (dom Luc Lamontagne) de Saint-Benoît-du-Lac qui dit ne pas croire au vaccin et qui est proche du complotisme (Le Devoir du 29 janvier 2022) ! Et les personnes peuvent continuer à aller en Floride et voyager à travers le monde.

Bref, nous sommes en principe libres, mais plusieurs se croient non libres. Ce que ces deniers veulent de fait, c’est une libération, une libération de leur peur, de leur frustration, de leur ressentiment. Tout un programme de vie pour chacun… non-vacciné comme vacciné !