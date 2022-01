Quand bien même Novak Djokovic battrait tous les records du tennis professionnel et deviendrait le plus grand tennisman de tous les temps, il restera toujours dans la mémoire de la majorité des amateurs (excepté en Serbie) celui qui s’est opposé à la vaccination contre la COVID-19, celui qui a donné raison aux antiscientifiques et aux individualistes qui ont mis en danger la vie des vulnérables et contraint des malades souffrant de diverses affections à retarder leurs traitements médicaux.

À l’instar de l’Australie, les pays organisateurs de grands tournois de tennis doivent empêcher les joueurs non vaccinés de jouer. Il aura l’air fin, le « grand Novax Djocovid », s’il ne peut plus jouer tant et aussi longtemps que durera la pandémie. Je ne sais pas s’il faut « emmerder » les antivaccins, mais il faut à tout le moins leur rendre la vie difficile, afin qu’ils ne servent pas de modèles.