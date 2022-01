Boycotter la cérémonie des J.O.

Après l’histoire de nos deux Michael, détenus hypocritement par les autorités chinoises, qu’a fait le Canada ? Et nous, Québécois et Canadiens, pas beaucoup mieux, on assiste et on se tait ! Les Tibétains, Ouïghours et Chinois de Hong Kong peuvent bien subir l’oppression et l’emprisonnement, nous, pendant ce temps, sans honte, nous continuons à consommer les produits chinois bon marché. Alors qu’il serait si simple, sans nuire à nos athlètes, de boycotter la cérémonie d’ouverture des Jeux olympiques de Pékin, grande vitrine de la suffisance de leur élite !

Qu’attend Ottawa pour affirmer nos valeurs démocratiques en exigeant à tous nos télédiffuseurs d’interdire la diffusion de cette grande cérémonie qui n’est là que pour le prestige de ce gouvernement totalitaire ! Sommes-nous à ce point serviles au marché ?