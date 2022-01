Avancés en âge, plusieurs d’entre nous cheminent vers une sagesse personnelle après avoir fait la somme des expériences de vie passées. Pour ma part, j’en arrive à la sagesse de l’amour inconditionnel de proches et de plus lointains, y compris moi-même, sans exception, incluant les vaccinés et les non-vaccinés.

L’acceptation avec le cœur grand ouvert est la sagesse de la paix de vivre.

La division entre conformistes et non-conformistes due à l’insistance de nos gouvernants à vouloir contrôler la courbe des données quotidiennes risque fort de diviser les familles et la population d’une manière presque irréversible ou du moins pendant des années. Régler un problème pour en créer un autre de la même ampleur n’a rien d’édifiant. La difficulté à surmonter est de s’éloigner des chiffres et de se rapprocher du cœur.