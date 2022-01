Perte de crédibilité?

En 1991 la Banque du Canada (Banque) adoptait une politique de ciblage du taux d’inflation (défini comme le taux de croissance d’une année à l’autre de l’indice des prix à la consommation). Cette politique a été un franc succès. Au cours des décennies qui ont suivi, le taux d’inflation a oscillé autour de 2 %. Les déviations par rapport à ce chiffre ont été de nature temporaire. La population est alors devenue de plus en plus persuadée que la Banque pouvait et voulait maintenir l’inflation autour de 2 %. La cible était donc crédible. Les décisions de tous en matière de consommation et d’investissement étaient alors plus aisées, car l’avenir était plus prévisible.

Depuis quelques mois, le taux d’inflation se situe entre 4 et 5 %, soit bien plus que la cible. Devant cet état de fait, on aurait pu s’attendre à ce que la banque centrale ait resserré sa politique. Elle a bien annoncé, le 27 octobre, la fin de sa politique de relâchement quantitatif (achats nets de plusieurs milliards de dollars d’obligations du gouvernement), mais son taux directeur, à 0,25 %, est resté à un niveau historiquement bas.

Pour justifier sa politique, la Banque arguait, dans son Rapport sur la politique monétaire d’octobre dernier, que le marché du travail était caractérisé par la présence de capacité excédentaire. Cet argument me semble problématique, car, comme le montrent plusieurs études, l’estimation du niveau de capacité excédentaire est très incertaine. Cet argument est aussi problématique, car le taux de chômage, à 5,9 %, est assez faible quand on le compare à la moyenne historique ou aux estimations du taux de chômage tendanciel. De plus, les pénuries de main-d’œuvre dans plusieurs secteurs paraissent incompatibles avec la présence de capacité excédentaire.

Comme le rapportait Gérard Bérubé dans Le Devoir du 18 janvier, des enquêtes auprès de consommateurs et d’entreprises montrent qu’ils s’attendent à ce que l’inflation se maintienne pendant un bon moment au-dessus de la cible de 2 %. Il y a risque que les gens cessent de croire que la banque centrale vise vraiment, ou est capable d’atteindre, la cible de 2 %. On pourrait croire, par exemple, que la Banque maintient de faibles taux d’intérêt pour faciliter le financement du très important déficit budgétaire. On pourrait aussi croire que les instruments de la politique monétaire ne fonctionnent plus. Il serait très dommage que la politique monétaire perde une crédibilité acquise au prix de beaucoup d’efforts.