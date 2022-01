Il n’y a pas de honte à avoir honte

Quand nous étions enfants et qu’il nous arrivait, sans que nous nous en rendions compte, de plonger dans l’incorrect par nos paroles, nos actes ou nos pensées, il n’était pas rare d’entendre l’un de nos parents nous dire :

T’as pas honte de dire ça !

T’as pas honte de faire ça !

T’as pas honte de penser ça !

Nul doute qu’à travers ces petites remontrances, moins génératrices d’un sentiment de culpabilité que destinées à nous éclairer sur nos maladresses, nous venions de suivre une propédeutique en morale humaine. Peut-être fallait-il ainsi nous sonner les cloches pour nous éveiller à des valeurs de respect et de courtoisie de même qu’à la pertinence du bon jugement.

Plus tard, ayant tiré parti de nos erreurs, nous allions apprendre, en tant que participants à une collectivité, qu’il y a des limites à ne pas dépasser et qu’il n’est pas nécessaire de croiser la honte sur son chemin pour peu que nous possédions les deux outils suivants : la capacité de prendre du recul et la modestie de nous remettre en question.

Or, la société actuelle semble avoir perdu ses bornes. Est-elle entrée dans une phase de régression, dans la mesure où tendent à se normaliser l’agressivité vécue au quotidien, la haine et la violence sur les réseaux sociaux, l’acerbité relationnelle ? Sans compter les frasques insensées d’étourdis hâbleurs, qui, de leurs transgressions, clament haut et fort leur fierté, alors qu’ils devraient en avoir honte.

La honte a toujours écopé d’une connotation négative, mais le temps serait-il venu d’en glorifier les effets ? Il n’est pas déraisonnable d’avancer que le sentiment de honte, dans son anticipation protectrice, peut constituer un frein avantageux face à certains comportements reprochables, dussions-nous percevoir ici des relents moralisateurs ?

Faudrait-il réhabiliter l’appréhension de la honte aujourd’hui comme valeur sûre dans l’offensive à mener contre la spontanéité furieuse, irrévérencieuse et toujours « mal influente » qui étouffe le respect au profit de l’insulte ? N’attendons pas d’assister à un renversement total des valeurs, où la fierté carburera au répréhensible, alors que l’irréprochable deviendra banal, voire quasi honteux !