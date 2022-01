La voleuse de temps

Toute cette blancheur qui nous entoure. Ce vaste édredon paré de cristaux chacun unique en son genre. Ce froid extrême gifle les passants blasés masqués. Les haleines invisibles sous le soleil éclatant. Nul besoin d’un passeport pour fuir la morosité des gens, les mines déconfites confinées, les bulletins de nouvelles redondantes, accablantes.

Et puis en ce soir d’hiver sans couvre-feu, il m’est permis de tourner le dos à la solitude. La pleine lune frondeuse me rappelle cet oncle octogénaire qui vient de rendre l’âme. Combien d’anciens sont morts depuis deux ans ? Pandémie, indomptable pandémie. Tu nous sépares, tu nous divises, tu nous ennuies. N’as-tu pas assez volé de notre temps avec ta manie de freiner nos élans ? Dans mon esprit qui divague sur la cinquième vague s’immisce le poème de Nelligan, version Claude Léveillée. C’est le spleen de ta longue agonie, oncle André. Comme tant d’autres vieux, tu n’en pouvais plus de cette virale voleuse de liens, de rires, d’affections tenues à distance. Tu perdais tes repères, tes ancrages, tu voguais à l’aveugle, tu viens de quitter ton île. À jamais.

Nos spleens hivernaux d’endeuillés s’agglutinent telles des plaques tectoniques flottant au gré des mouvements de l’océan de nos incertitudes. Une goutte de plus et tout peut basculer. Nul besoin d’un passeport pour franchir le seuil du labyrinthe de nos vulnérabilités.