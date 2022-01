Il semble bien que les autoritarismes soient de plus en plus en vogue sur la planète.

D’abord, les autoritarismes politiques sont à peu près partout en remontée. Il n’y a pas seulement le glissement de la démocratie américaine qui préoccupe. L’Amérique du Sud et les pays de l’Est voient certains de leurs pays s’ajouter à la liste des prétendants au titre d’une ligue où figurent les traditionnels champions de la catégorie. À ces prétendants s’ajoute aussi une liste d’aspirants qui s’entraînent sérieusement, souvent dans l’ombre. À l’échelle mondiale, la démocratie semble perdre des plumes. Son espérance de vie, hier encore en hausse, soulève de plus en plus de doutes. Plusieurs analystes annoncent une mort prochaine. Nul doute que les défenseurs de la démocratie devront donner un gros coup de reins s’ils veulent

se relever d’une chute annoncée.

Il faut ajouter les autoritarismes culturels. Le plus bel exemple est tout près de nous. La réalité immémoriale du métissage et du multiculturalisme est instrumentalisée pour justifier, comme allant de soi, une politique du multiculturalisme. Les sorties récentes de Bob Rae et de Irwin Cotler contre la loi sur la laïcité du Québec illustrent clairement l’incapacité de nos élites canadiennes à accepter des différences culturelles. La culture britannique, qui place la reine en même temps sur le trône de l’État et sur le siège de l’Église, est bien différente de la culture continentale européenne basée sur la séparation de l’Église et de l’État. Le multiculturalisme fédéral s’arrête à la porte des cultures de peuples pour rester sur le paillasson des traditions folkloriques ou religieuses des communautés revendicatrices. Le multiculturalisme canadien, au nom de la diversité et de la tolérance, ne respecte que les différences qui ne font pas de différence, comme tous les pays qui, en collant État et religion, ne peuvent accepter la laïcité et ses exigences.

Enfin, les nouveaux autoritarismes intellectuels qui fleurissent, entre autres, dans nos universités. Les différences idéologiques, théoriques ou conceptuelles ne datent pas d’hier. Ce qui semble nouveau, c’est la volonté hégémonique de nouvelles idéologies et théories qui ne supportent ni le débat, ni la contestation, ni la confrontation des faits. Réduisant toute la dynamique de nos sociétés avancées à des paramètres simples d’identité, de genre ou de race, leur hypersensibilité ou susceptibilité semble relever davantage de la minceur que de la couleur de la peau. Dogmatiquement convaincus de la supériorité de leur foi, ils distribuent, souvent grâce aux réseaux sociaux, des condamnations, des excommunications, des congédiements, des bannissements, des cancellations, des harcèlements et des violences. […]

Comme signe des temps, la montée de ces autoritarismes augure bien mal pour nos capacités collectives à faire face aux défis complexes qui nous attendent.