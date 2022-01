Un salaire indécent

Le salaire attribué à Bob Rae, très au-dessus de la grille normalisée de la haute fonction diplomatique, est tout simplement indécent. D’autant plus que pour les diplomates, il n’y a pas de hausse salariale rattachée à la nomination au poste d’ambassadeur.

Tout aussi indécent est le commentaire fait par le bureau de la ministre Mélanie Joly, sur la comparaison avec le secteur privé. Cela me rappelle la justification de l’ancien maire Labeaume sur le niveau élevé de rémunération d’un de ses proches collaborateurs, par un lapidaire « aller chercher les meilleurs talents sur un marché compétitif ».

Indécent donc pour deux raisons. La première liée au fait que dans les deux cas, ce n’est pas la richesse créée qui fixe le salaire, mais la « générosité », quelque peu forcée d’ailleurs, du contribuable. La nuance est importante. Rappelons que le système public de rémunération devrait être, par nature, dans une démocratie « équilibrée », juste et équitable.

Ce qui m’amène à la deuxième raison: devrions-nous, dans la même logique que pour les cadres supérieurs, payer davantage une infirmière ou un ambulancier, pour acquérir le soi-disant « meilleur talent » ? Les primes de rendement apparaissent à cet égard, quand elles sont bien appliquées, un mécanisme raisonnablement efficace. On notera enfin que Monsieur Rae bénéficie aussi d’une prime annuelle de rendement. Chercher l’erreur. On pourrait aussi discuter de ses talents particuliers. On se souviendra de ses propos, incongrus dans le cadre de sa fonction, sur la loi 21 du Québec. Mais cela est une autre histoire…