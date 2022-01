Questions aux antivaccins

Dès que j’ai commencé à fréquenter la petite école (il y a longtemps, disons-le !), on devait tous obligatoirement être vaccinés contre la variole afin de prévenir une épidémie. Est-ce qu’on brimait ma liberté ? Quand le gouvernement a obligé les gens à porter la ceinture de sécurité en auto, possiblement pour réduire les blessures en cas d’accident, est-ce qu’il a brimé nos libertés ? Quand je conduis ma voiture et qu’on m’oblige à arrêter aux feux rouges pour éviter un risque d’accident, est-ce qu’on brime ma liberté ? Quand on exige le passeport vaccinal, dans certains lieux, pour tenter de limiter la propagation de la COVID-19, est-ce qu’on brime nos libertés ? Il faudrait se rappeler que notre liberté s’arrête là où commence celle des autres.

