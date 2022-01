Le courage de vivre

On trouve une nourriture spirituelle dans le travail des artistes qui nous entourent lorsque la société est en chute libre. Notre pensée cherche un espace pour reprendre son souffle. Je me souviens de la performance de Victor Pilon, qui m’a fait dialoguer avec la réalité : ce fleuve du temps qui sans relâche nous transporte, comme décrit par Héraclite. Cette performance, inspirée du mythe de Sisyphe chez les anciens Grecs et de l’essai d’Albert Camus, nous met devant une image de la condition humaine vue en accéléré. Comme ce rocher qui, sitôt transporté au sommet de la montagne, roule vers le sol, et que l’on doit remonter sans cesse au sommet ; comme ce monticule de sable, pelleté pendant des heures par l’artiste, construit et déconstruit tour à tour, c’est le Courage qui nous interpelle tous dans une société en chute libre.

