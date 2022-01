Taxe ou crédit d’impôt?

Si, au lieu d’une taxe santé pour les non-vaccinés, le gouvernement augmentait la contribution santé existante pour tout le monde et ensuite offrait un crédit d’impôt pour les vaccinés, n’aurions-nous pas là un système plus équitable, plus facile à gérer ? En ce sens que les laissés-pour-compte, les itinérants, les assistés sociaux, les « illégaux »… ne seraient pas affectés. Le montant serait proportionnel au revenu et aurait sûrement d’autres avantages égalitaires, éthiques et légaux. Le principe du crédit d’impôt existe et il n’est pas illégal, il me semble. Malheureusement, ça ne mettrait pas fin à la pandémie…

À voir en vidéo