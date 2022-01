Marketing d’influence négative

Vous avez sans doute tous vu les images choquantes de ces passagers inconscients qui ont fait la rumba à bord d’un avion en direction de Cancún. Faisant fi des mesures sanitaires, ils ont fait le party comme si Omicron n’était pas présent dans les airs. Ce manque de jugement de la part de ces influenceurs aura sûrement des conséquences sur l’avenir de leurs entreprises de séduction.

Comme on le sait, le marketing d’influence repose sur la confiance que ces personnes ont bâtie auprès d’internautes en quête de modèles. […] Leurs agissements dans l’avion vers Cancún ont littéralement fracassé le monde virtuel factice qu’ils ont échafaudé. Les commanditaires n’auront pas le choix de mettre fin aux liens d’affaires qui les unissaient à ces influenceurs. […]

« Quand le jugement fout le camp », voilà donc une vérité qui est à l’origine de comportements déplacés en période de pandémie. Ces jeunes écervelés et tous les autres qui se sont mis la tête dans le sable du déni contribuent à l’effervescence d’une montée vertigineuse de la COVID. Pendant que des malades attendent une opération ou des traitements contre le cancer, ces cervelles d’oiseau occupent les nids d’urgence des hôpitaux. Voilà une injustice flagrante à laquelle le gouvernement devra s’attaquer.

Il est de plus en plus en plus intolérable que 90 % de la population gravite autour de 10 % de poules sans têtes qui imposent leur stupidité.