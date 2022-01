Les délestés ont des noms !

Qui sont ces délestés et cette liste d’attente sous contrôle des non-vaccinés ? J’aimerais entendre les chirurgiens et comprendre de façon concrète l’impact des délais sur la qualité de vie de leurs patients. Ces délestés ont bien un nom ? Julie, Pierre, Nathalie… Se retrouveront-ils pour une durée indéterminée en fauteuil roulant, avec une tumeur qui ne cesse de croître ou aux prises avec une respiration de plus en plus difficile ? Écouter ces personnes parler de leur quotidien, de leur souffrance et de leur découragement les sortira de l’anonymat en sensibilisant la population, et possiblement en responsabilisant certains non-vaccinés moins irréductibles que d’autres. Est-ce qu’une taxe à la qualité de vie retenue à la source, similaire à celle exigée autrefois en temps de guerre, dont seraient exemptés les détenteurs du code QR permettrait d’offrir à certains une opération au privé ?

Le monde mène une guerre contre l’infiniment petit, il s’agit maintenant d’évaluer notre degré d’acceptabilité des dommages collatéraux !