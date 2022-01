Pourquoi sommes-nous tous punis par vos nouvelles mesures sanitaires, Monsieur Legault, à cause de ce faible pourcentage de la population québécoise qui refuse de se faire vacciner ?

Pourquoi ne pas avoir, comme vous l’aviez fait au moment d’instaurer le VaxiCode, « récompensé » les gens pleinement vaccinés en leur permettant de continuer à aller au restaurant, au cinéma, de visiter famille et amis, etc. ?

Pourquoi ne pas faire comme certains pays (dont l’Autriche) et confiner à la maison les antivax, qui refusent d’agir pour le bien commun, ou faire payer ceux-ci pour les soins médicaux d’urgence qui leur sont prodigués au lieu de pratiquer le délestage dans les hôpitaux, et ce, au risque de causer le décès de patients qui attendent désespérément une opération ou des procédures médicales susceptibles de leur sauver la vie ?

Pourquoi, du jour au lendemain, couper l’herbe sous le pied (encore une fois !) aux restaurateurs, qui appliquaient les consignes sanitaires que vous leur aviez données et dont les établissements n’avaient pas été signalés comme des lieux d’éclosion de COVID-19 ?

Idem pour les cinémas, les

théâtres, etc. Pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi ? C’est comme tenter de tuer une mouche avec un marteau. Je vous demande de faire la part des choses, d’exercer davantage de discernement et de faire preuve de plus de souplesse et d’empathie à notre égard.