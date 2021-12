Ceux qui s’intéressent à l’actualité auront sans doute remarqué qu’une course à l’intelligence artificielle est en cours dans les milieux universitaire et industriel. Mais s’agit-il véritablement d’intelligence ?

L’intelligence, c’est notre lien avec le réel. C’est le procédé logique (raison et émotions) par lequel nous appréhendons les principales dimensions du réel (p. ex., la physique, le vivant, le social). D’ailleurs, notre capacité d’adaptation à notre habitat en dépend, notre première tâche consistant effectivement à bien nous adapter pour survivre et espérer ultimement vivre en équilibre avec le monde qui nous entoure.

Il faut donc chercher à connaître ce dernier le plus parfaitement possible pour éviter que notre ignorance n’entraîne irrémédiablement sa détérioration ou, au pire, sa destruction.

La croissance continue de la population mondiale fait d’ailleurs urgemment appel à toute l’intelligence qui peut être mobilisée. L’intelligence artificielle constitue seulement un moyen, bien que puissant, d’accélérer l’acquisition de connaissances nouvelles sur notre condition.

Encore une fois, il est essentiel d’appliquer notre intelligence (naturelle) à connaître parfaitement notre habitat et de se rappeler les erreurs qui nous en ont aliénés.