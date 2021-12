Un classe à part

Des milliers d’enfants québécois du primaire qui font leurs études à la maison n’ont pas le droit d’avoir accès aux boîtes de tests COVID-19 (cinq tests) que le gouvernement de Québec a décidé de distribuer aux élèves du primaire. J’ai contacté la commission scolaire où nous sommes enregistrés et elle nous informe que nous ne sommes pas inclus dans les distributions et qu’il faut communiquer avec les pharmacies pour les avoir. Mais les pharmacies ne les donnent qu’aux 14 ans et plus avec des quantités limitées. J’ai quatre enfants, de 10 ans, 8 ans, 8 ans et 6 ans, et je trouve ça inacceptable que des enfants au Québec soient lésés par le système. Je trouve ça injuste et injustifié pas un système qui décide de classer nos enfants dans une classe à part.

