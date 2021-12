Rêver d’un Noël décovidé

Le variant Omicron fait des siennes en pleine période des Fêtes, mais qu’à cela ne tienne, il ne pourra nous empêcher de célébrer et de nous rassembler, en plus petits nombres que prévu, certes, mais tout de même ! Omicron aime le mot rassemblement et il sera le premier à vouloir s’inviter chez notre parenté. […]

Mon souhait le plus cher, en cette période dite de réjouissance, est que mes « congénères » continuent de porter le masque de protection, vaille que vaille et coûte que coûte. À ceux qui le boudent encore, je dis : « pensez à nos enfants, à nos aînés si vulnérables, pensez à la joie et au privilège d’être encore en vie, malgré cette crise sanitaire que nous traversons encore ».

Alors tous ensemble, bien vaccinés et bien masqués, afin que nous puissions rêver d’un Noël 2022 complètement « décovidé ».