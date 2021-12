De «bumper» à pare-chocs?

Quand est venu le temps de faire installer mes pneus d’hiver récemment, c’est à l’enseigne de Bumper to Bumper que le travail s’est effectué, plutôt qu’au Centre du pneu Papineau comme auparavant. D’un rouge flamboyant, cette nouvelle enseigne s’impose dans le paysage de mon quartier à Montréal, réduisant l’ancienne au rang de sous-titre. C’est insultant et cela apparaît comme une infraction à la Loi québécoise sur l’affichage.

J’ai pu le constater non seulement dans la métropole, mais ailleurs au Québec. J’ai en effet constaté la présence de Bumper to Bumper à Québec et Chicoutimi.

Sur son site Internet, cette compagnie, dont le siège social est au Texas, dit fournir des pièces partout en Amérique du Nord.

Les entreprises Radio-Shack, Mark’s et Staples ont eu la décence de s’afficher au Québec en respectant notre spécificité ; leurs enseignes La Source, L’Équipeur et Bureau en gros s’inscrivent dans notre paysage en tout respect de notre identité collective.

Pour Bumper to Bumper, ce serait tellement simple d’adopter une appellation française, comme Pare-chocs à pare-chocs. J’espère que la plainte que j’ai déposée à l’Office de la langue française conduira à la correction de cette aberration.