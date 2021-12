Sincères remerciements…

Au personnel de la santé qui a réussi à porter à bout de bras le système de santé depuis mars 2020, aux éducatrices de la petite enfance qui ont contribué par leur dévouement auprès des enfants à leur développement malgré la pénurie de personnel, aux parents qui ont appuyé sans réserve leurs jeunes tout au long de ces périodes de cours virtuels à la maison, aux enseignants qui ont dû s’adapter à des approches éducatives originales pour pallier les inconvénients des fermetures d’écoles, aux proches aidants pour leur disponibilité sans limites auprès des personnes aînées isolées et vulnérables durant la pandémie, aux responsables des banques alimentaires qui ont réussi à subvenir aux besoins des familles dans le besoin à la suite de pertes d’emplois, aux organismes d’aide qui ont prêté leur soutien aux personnes aux prises avec des problèmes de santé mentale ou de violence conjugale, au personnel des résidences pour personnes âgées qui ont su affronter vents et marées durant la première vague de la pandémie, aux jeunes dans les établissements d’enseignement pour leur résilience eu égard au port du masque, et, enfin, à toutes les Québécoises et tous les Québécois qui se sont pliés sagement aux diverses consignes données par la Santé publique : Merci !

À voir en vidéo