Saviez-vous que vous pouviez acheter une arme d’assaut pour votre enfant de huit ans en toute légalité dans un magasin local relié à une chaîne pancanadienne de commerce au détail ? Une mitraillette qui tire avec une « puissance de feu imbattable », selon la publicité, munie d’un chargeur à courroie de 35 projectiles avec un baril à rotation automatique qui tire quatre coups à la seconde ! Vous avez bien lu. Au Canada, on a des règlements qui interdisent la vente des armes d’assaut aux adultes et d’autres qui interdisent la publicité destinée aux enfants. Mais lorsqu’il s’agit d’un jeu d’enfant, pourvu que cet enfant ait au moins huit ans, il peut s’entraîner à faire feu sur tout ce qu’il vise, père Noël y compris. Présentement, on vous offre même un rabais de 30 %. Qu’en dites-vous ? Rappelez-vous Dawson, Polytechnique, Columbine. C’est vrai qu’ici, il s’agit d’un jeu d’enfant !

