Un beau gaspillage

Au coût de quatorze millions de dollars, une serre grandiose, unique en Amérique du Nord, payée par tous les contribuables québécois a été construite à Québec au début des années 2000. Déjà, c’est une honte qu’on l’ait laissée à elle-même depuis 15 ans. Or voilà qu’aujourd’hui les dés sont jetés, et on apprend que la démolition est imminente.

Alors que ce bâtiment, toujours en bon état, pourrait représenter une multitude de projets potentiels porteurs, on préfère le démolir. Gaspillage ! […]

Le manque de vision des élus est retentissant et sidérant. La sourde oreille du gouvernement caquiste a de quoi nous révolter. En effet, une pétition signée par plus de 13 000 personnes est restée lettre morte : sans doute un présage de l’avenir de ce bâtiment. Mais où sont donc les élus quand vient le temps de réellement écouter la population ? Seule Catherine Dorion s’est réellement mobilisée, merci à elle.

Quant au nouveau maire Marchand, je dirais qu’il s’agit de son premier faux pas. Bien que ce terrain n’appartienne pas à la Ville, un leadership accru se serait avéré nécessaire. Très décevant !

Québec se dit capitale, alors qu’elle permet la démolition de ce qui pourrait lui donner de l’envergure : tantôt le patrimoine bâti historique ; ici, un bâtiment dont rêveraient beaucoup d’autres villes. Triste sur toute la ligne.