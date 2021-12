Une solution aux fermetures temporaires des urgences

Devant l’augmentation du nombre de fermetures de salles d’urgence au Québec et l’impossibilité du réseau de la santé de répondre aux besoins de médecins, nous proposons de demander l’aide et l’implication de Médecins sans frontières ou de Médecins du monde, organisations de médecins reconnues dans le monde, chaque fois que les autorités des CIUSSS ou des CISSS nous avertiront qu’elles ferment, ici ou là, leurs urgences, à Senneterre, à Coaticook, à Lachine ou peu importe où au Québec.

On couvrira ainsi les lieux où les gens pourraient avoir besoin de voir d’urgence un médecin alors que l’urgence est fermée. On contribuera ainsi à sauver des vies et surtout les protocoles, dont le respect est si précieux pour nos administrateurs du réseau.