L’horreur du décès d’un homme de Senneterre

La décision du CISSSAT de fermer l’urgence de Senneterre fait des victimes. Un non-sens. On n’est pas à Montréal, où la fermeture d’une urgence aurait eu pour conséquence de prolonger de 15 minutes un transport par ambulance.

Les distances ici sont importantes. Prenez mercredi soir. Tempête de neige sur l’Abitibi. La route reliant Senneterre et Val-d’Or, lors de ces épisodes climatiques, est souvent mal déneigée et très glissante. Et en pleine nuit, dans ces conditions, la visibilité y est réduite. Rien pour rouler rapidement, même pour une ambulance, en cas d’urgence.