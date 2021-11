Que se passe-t-il chez Immigration Canada?

Les francophones discriminés, Ottawa refuse de plus en plus d’étudiants francophones, surtout ceux venus d’Afrique. Quelle réaction peut-on avoir devant de tels titres d’articles récents parus dans Le Devoir ? Les constats mentionnés sont désolants et insultants pour le Québec. En plus, comme si ce n’était pas suffisant, on lit dans un autre article que les étudiants anglophones provenant de l’Inde ont la cote ! Est-ce que les fonctionnaires d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada ont reçu des instructions précises pour traiter les demandes des étudiants étrangers désirant venir étudier au Québec, soit de refuser de plus en plus ceux qui parlent le français et d’accepter de plus en plus ceux qui parlent l’anglais ? Il est légitime, je pense, de se poser la question quand on voit ce qui se passe actuellement. De plus, on se demande même si les fonctionnaires sont au courant qu’il y a des cégeps au Québec. S’ils ne savent pas cela, il y a de sérieux problèmes dans ce ministère. Bref, je serais curieuse d’entendre les raisons de ce traitement qui, sans prêter d’intentions malveillantes à qui que soit, a tout l’air d’en être un de deux poids, deux mesures.

