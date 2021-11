Petite proposition aux propriétaires de salles de théâtre

Dorénavant, on devrait afficher le texte suivant à l’entrée des salles de théâtre : sachez qu’on fume sur scène dans la pièce de théâtre à laquelle vous vous proposez d’assister. Puisque vous en êtes prévenu, sachez aussi qu’en y assistant, vous deviendrez complice de ce délit et que vous serez passible de poursuites judiciaires et de pénalités…

Évidemment, les personnes qui afficheraient ce message seraient elles aussi complices et pourraient être poursuivies à leur tour. En fait, je serais peut-être poursuivi moi aussi pour avoir fait cette proposition… Mais si on ne dénonce pas la connerie, on s’enfonce dedans.

Je préfère ne pas m’y enfoncer.