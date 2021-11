Inacceptable

En tant que Québécois francophone, je n’en suis pas à ma première gifle en ce qui a trait au respect de ma langue maternelle. Mais Michael Rousseau vient d’atteindre la stratosphère dès sa première apparition. Il est indigne du poste qu’il occupe et doit démissionner ou être « démissionné ». Vivement une campagne de boycottage, à laquelle je me joindrai résolument, contre ce transporteur méprisant. Et merci à Justin Trudeau d’avoir nommé une gouverneure générale qui ne parle pas français : il a ouvert la porte à tous ceux qui se fichent éperdument de la langue française. L’exemple vient toujours d’en haut.

