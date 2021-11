Boycottons Air Canada

Les propos et l’attitude de Michael Rousseau à l’endroit des francophones de ce pays constituent une insulte. Je n’ose imaginer la tape dans le dos qu’une telle attitude donne aux immigrants et aux anglophones récalcitrants. Une seule réponse s’impose : boycotter Air Canada. C’est uniquement dans sa caisse ou son porte-monnaie qu’Air Canada est sensible. Inutile de palabrer et de discuter des droits des uns et de l’arrogance des autres. Je boycotte Air Canada depuis 40 ans. Trop peu. Ajoutez votre poids dans la balance. Il faut parler argent et boycotter Air Canada, ensemble.

